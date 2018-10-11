ERÜ Tıp Fakültesi’nde emeklilik töreni

KAYSERİ, () - ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi’nden emekli olan Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mustafa Erkan, Prof. Dr. Sami Aydoğan ile Dr. Öğretim Üyesi Recep Saraymen için emeklilik töreni düzenlendi.

Başhekimlik Toplantı Salonu’nda düzenlenen emeklilik törenine Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu ve Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı. Emeklilik töreninde ilk olarak öğretim üyelerinin özgeçmişi okundu ve hayatlarından kesitlerin yer aldığı slayt gösterisi yapıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, konuşmasında emeklilik törenlerinin hem mutluluk, hem de hüzünlendirici törenler olduğunu kaydetti. Dekan Poyrazoğlu, “Bu törenle emekli olan hocalarımıza veda etmiş oluyoruz. Ama kalben hale birlikteyiz. Tıp Fakültesi’nin kuruluşunun 50. yılındayız. Bu 50 yılda bir barakadan 5 hastanelik koskoca sağlık kompleksine dönüşen ve ülkemizdeki önemli tıp fakültelerden birisi haline gelen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültemize, bugün burada emekli ettiğimiz hocalarımızın büyük katkıları bulunmaktadır” dedi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, öğretim üyelerine emeklilik hayatlarında mutluluklar diledi. Rektör Çalış, “Zaman çok hızlı geçiyor. Önemli olan bu geçirdiğimiz zamanda mutlu muyuz, ne kazandık, ne meyve verdik. Önemli olan budur bence. Hocalarımızın en büyük meyvesi öğrencileridir. Birçok alanda doktor yetiştirdiler. Bu onlar için gurur verici bir olay. Bundan sonraki hayatlarında aileleri ile birlikte mutlu bir hayat sürmelerini diliyorum” diye konuştu.

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