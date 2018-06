ERÜ Tıp Fakültesi 44. dönem mezunlarını verdi

KAYSERİ, () - ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi tarafından 44. dönem mezuniyet töreni düzenlendi. Program kapsamında 260 öğrenci mezun oldu. Törende mezun öğrencilerden Tuba Güven, diplomasını rektör olan babası Prof. Dr. Muhammet Güven’in elinden aldı.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine; Vali Süleyman Kamçı, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri 2’nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ramazan Benli, Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Kahraman, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per ile çok sayıda öğretim üyesi, öğrenci ve aileleri katıldı. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, mezuniyet törenin açılış konuşmasında mezun öğrencileri tebrik etti. Dekan Poyrazoğlu, “Bugün hepimiz için gurur ve mutluluk verici bir gün. 260 genç hekimimiz sağlık ordumuza katılıyor. Biz öğretim üyeleri, sevgili genç meslektaşlarım ve en önemlisi cefakâr ve fedakâr anne ve babaları için adeta bir bayram bugün. Sevgili genç meslektaşlarım, uzun, yorucu bir eğitim döneminden sonra okul hayatınız bitiyor. Sabahlara kadar ders çalıştınız. Arkadaşlarınız tatil yaparken, siz masa başında dirsek çürüttünüz. Yoğun sınavlardan bunaldınız. Bugün bu kadar emeğin meyvesini alınanın zamanıdır. Artık sevgili atamızın emanet edilmesini istediği hekimlerden oldunuz. Hepinizi tebrik ediyorum. Ülkemizin önde gelen tıp fakültelerinden birinden mezun olmanın bilincini ve gururunu yaşayın. İyi bir tıp eğitimi aldınız ve bunu hekimlik hayatınızda fark ettireceksiniz. Ancak şunu unutmayın ki! Her şey yeni başlıyor. Çalışma bitmedi. Tam tersine daha da artacak. Mesleki basamaklarda tırmanmaya devam edeceksiniz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven ise konuşmasında, bu yıl Erciyes Üniversitesinin 40, Tıp Fakültesinin ise 50. kuruluş yılını kutladığını kaydetti. Rektör Güven, “40 yıl üniversiteler için genç bir yaş olarak kabul edilmektedir. Erciyes Üniversitesi 40 yıllık kısa bir süre içerisinde kendisini hem Türkiye’de, hem de dünyada kabul ettirmiş, ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biri haline gelmiştir. Üniversitemizin bu kısa sürede kat ettiği mesafede katkıları olan başta kuruluşundan bu yana emeği geçen bütün çalışanlarına, akademik ve idari personeline, idarecilerimize ve tabiki olmazsa olmazı hayırseverlerimize ben teşekkür ediyorum. Erciyes Üniversitesi 40. yılını kutlarken, bir taraftan da Türkiye’nin 10 araştırma üniversitesinden biri olmanın da gururunu yaşamaktadır. Uluslararası sıralamalara baktığımızda Erciyes Üniversitesi 500-100 bandında bütün sıralamalarda yer alan, Türkiye sıralamalarında da ilk onda yer alan bir üniversitedir. Erciyes Üniversitesi’nin lokomotif fakültelerinden biriside tıp fakültesidir. Tıp fakültesi bu sıralamalara baktığımızda Türkiye sıralamalarında genellikle ilk 5 ve ilk 6’larda yer alan bir tıp fakültesidir. Böyle bir tıp fakültesinin bugün 44. dönem mezunlarını veriyoruz. Bunun gurunu ve onurunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Konuşmasında öğrencilere de seslenen Rektör Güven, “Öğrencilerimiz iyi bir tıp fakültesinden, iyi bir eğitim alarak mezun oldular. Bunu sahaya çıktıklarında, hastayla baş başa kaldıklarında çok daha rahat anlayacaklar. Bugüne kadar mezun öğrencilerimizin görev yaptıkları yerlerdeki amirlerinden veya ihtisasa yaptıkları yerlerdeki hocalarından hep övgüler aldık. Bu genç meslektaşlarımızdan da aynı şekilde övgüler alacağımızdan eminiz. Onlardan sadece istediğimiz kendilerine güvenmeleri, burada edindikleri bilgiler onlara kılavuz olacaktır. Ancak hekimlik mesleği sonu olmayan bir meslektir. Eğitimin yaşam boyu devam etmesi gereken bir meslektir. Mezunlarımıza buradan yaşam boyu eğitimlerine devam etmelerini ve kendilerini geliştirmelerini diliyorum. Bugün burada bir rektör olarak, bir hoca olarak bulunmuyorum. Bugün bir veli olarak da bulunuyorum. Benim içinde mutlu bir gün. Bu vesile ile tüm ailelere seslenmek istiyorum. 25 yıla varan bir sürede emek verdiğiniz çocuklarınızın bugün mezuniyetine şahit oluyorsunuz. Onurlu bir mesleğin, kutsal bir mesleğin mensubu olarak mezun olmalarına şahit oluyorlar. Büyük özveriler gösterdiler. Emek sarf ederek gecelerini gündüzlerine kattılar. Belki büyük sıkıntılar yaşadılar. Ama bugün nihayet mezun oluyorlar. Fakat veliler için sıkıntılı zamanlar bitmiyor. Bundan sonrada onların nöbetleri olacak, sıkıntıları olacak sınavlara çalışacaklar. Biraz daha ayakları üzerinde duruncaya kadar emeklerini esirgememeleri ve onları hoşgörü ile karşılamalarını bekliyorum” şeklinde konuştu.

Vali Süleyman Kamçı da konuşmasında, tıp ilminin baş döndürücü bir hızla ilerlediğini belirtti. Kamçı, “Uluslararası, ulusal ve bölgesel sağlık sorunlarını bilen, toplumun ihtiyacını gözeten, araştırma ve hizmet üretebilen, iyi iletişim kurabilen, yöneticilik ve liderlik gösterebilen hekimler yetiştirmeyi amaçlayan fakültemiz, standartlarını her geçen gün yükseltmeye devam etmektedir. Yaşamımız boyunca sahip olabileceğimiz en değerli şey sağlığımızdır. Sağlığın yerini ancak onu kaybedince anlamaktayız. Tekrar kazanmak içinse sağlığımız siz değerli hekimlere borçluyuz. Hekim hikmet sahibidir. Ancak tıp ilmi baş döndürücü bir hızla ilerlemektedir. Bu nedenle sizlerde kendinizi dinamik tutabilmek için ömür boyu öğrenmeye, araştırmaya devam etmelisiniz. Sevgili genç doktorlar. Bu önemli bölümü tamamlayarak mezuniyete hak kazandınız. Sizlerin yaşadığı heyecana ortak olmaktan memnuiyet duyduğumu belirtmek isterim” dedi.

Konuşmaların ardından Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Yılmaz tarafından mezun öğrencilere hekimlik yemini ettirildi. Mezuniyet töreninde mezun öğrencilerden Tuba Güven, diplomasını rektör olan babası Prof. Dr. Muhammet Güven’in elinden aldı. Yeni mezunlar adına dönem birincisi Serhat Gökçe’nin konuşma yaptığı ve ardından mezuniyet kütüğüne plaket çaktığı tören, öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.

