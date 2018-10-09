ERÜ Rektörü Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Karamustafa'yı ziyaret etti

KAYSERİ, () - ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’yı ziyaret etti. Ziyarette 2 üniversitenin rektörü, karşılıklı uyum ve işbirliği içerisinde çalışacaklarının mesajını verdi.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri’nin 3. devlet üniversitesi olan Kayseri Üniversitesi’nin kısa sürede büyüyüp gelişmesi için ellerinden gelen desteği vereceklerini kaydetti.

Rektör Çalış, “Erciyes Üniversitemiz içerisinden üniversite çıkaran Türkiye’nin sayılı eğitim kurumlarından birisidir. Yozgat Bozok Üniversitesi ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi’nin içerisinden çıkan üniversitelerdir. Yeni kurulan Kayseri Üniversitesi ise Erciyes Üniversitesi’nin içerisinden çıkan üçüncü üniversite olmuştur. Fakat Kayseri Üniversitesi diğerlerinden farklı. Aynı şehirde kardeş üniversite. Erciyes Üniversitesi olarak Kayseri Üniversitesi’nin ağabeyi konumundayız ve kardeşimiz olan Kayseri Üniversitesi’nin gelişimi için elimizden gelen katkıyı vereceğiz. El ele, birlikte çalışacağız. Gerek Erciyes ve Kayseri Üniversitelerinin, gerek Kayseri şehrinin, gerekse Türkiye’nin gelişimi için her alanda ortak hareket etmeyi kendimize misyon edineceğiz” dedi.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise, ERÜ Rektörü Mustafa Çalış’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rektör Karamustafa, “Erciyes Üniversitesi’nin Türkiye’deki konumu ve başarısı artık herkes tarafından bilinmektedir. Erciyes Üniversitesi’nin araştırma kimliği üst seviyededir. Biz yeni kurulan bir üniversite olarak Erciyes Üniversitesi’nin araştırma alanındaki başarısını uygulamalı bilimlerle tamamlamaya çalışacağız. Bir ve beraber olacağız. Sürekli işbirliği içerisinde çalışacağız” diye konuştu.

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