ERÜ'lü öğrenciler ‘Karma Karışık’ sergi açtı

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, ()-ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümü öğrencileri ve hocalarının eserlerinin bulunduğu ‘Karma Karışık’ sergisi Kayseri İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonunda açıldı.

Düzenlenen açılış törenine Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz ve İl Kültür Ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş katıldı. 16-22 Nisan Turizm haftası kapsamında, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümü öğrencileri ve hocalarının hazırladığı 43 eserin bulunduğu ‘Karma Karışık’ sergisi Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz ve İl Kültür Ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş tarafından açıldı. Sergide ‘Geçmişte Kalan’ adlı eseri bulunan öğrenci Nergis Deniz, “Hepimizin geçmişi, yaşanmışlıkları vardır. Bende bu çalışmada kasetlerle geçmişimizi anlatmak istedim. Kasetler tedavülden kaldırıldığı için geçmişte kaldı o yüzden böyle bir çalışma yaptım. Kasetleri toplamam uzun sürdü, asmak çok uzun değildi ama kaset artık çok piyasada olmadığı için bir kadar sürdü” şeklinde konuştu.

Öğrenci Fatih Kahveci ise sergide iki eserinin bulunduğunu ifade ederek, “Hayatı ve insanların karakterlerini anlatan bir çalışma yaptık. İnsanlar doğduğu zaman saf ve temizdir. Çay posasıyla biz onu anlatmaya çalıştık. Poşetten çıktığında hepsi beyazdır ama sıcak suyun içine girdiği zaman hespi farklı karakterlere bürünür. Hepsi farklı demlerde meydana geliyor. İnsan hayatını harmanlayarak böyle bir kompozisyon yaratmaya çalıştık” dedi.

1 hafta boyunca sanatseverleri bekleyen sergide, Abdulkadir Can, Aslı Aslan, Ayla Koçer, Ayşe Kaya, Begüm Gültekin, Betül Ünlüçobanoğlu, Birsen Gültekin, Burcu Özçelik, Çiğdem Koca, Emel Yurt, Emine Sabas, Fatih Kahveci, Fatma Kendirci, Ferhat Yalçın, Hasret Şahin, Hayriye Aksoy, İlker Demir, İsmayıl Hüseynov, İsmail Türkal, Kübra Oruç, Melike Şahin, Mustafa Sevinç, Nergis Deniz, Osman Yılmaz, Betül Yıldız, Zeliha Kaya’nın eserleri bulunuyor.

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