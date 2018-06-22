ERÜ İletişim'e 2 farklı ödül birden

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü tarafından düzenlenen 'İyi Fikir Reklam Yarışması' ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri yarışmalarından 2 farklı ödül kazandı.

Amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, çeşitli ülkelerden farklı ve yüksek nitelikli belgesel filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak ve uzun vadede dünyanın her tarafından belgeselcilerin buluşacağı ve düşünce alışverişinde bulunacağı bir zemin oluşturmak amacıyla TRT tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri'nde ERÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi, Peyami Safa Altıntaş, geçen yıl serbest proje olarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nde, çekimlerini yaptığı ve itfaiyecilik mesleğinin zorluklarını işleyen “Hayat Nöbeti” isimli belgeseli ile, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödülü‘ne layık görüldü.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü tarafından, bu yıl 2'ncisi düzenlenen ve Mevlana ve Konya temasının işlendiği 'İyi Fikir Reklam Yarışmasında' ise, Evreka Reklam Atölyesi uygulama birimi öğrencilerinden Yasin Özkan, hazırladığı video klip ile 3'üncülük ödülüne hak kazandı.

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