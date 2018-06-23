ERÜ İlahiyat Fakültesi yeni mezunlarını verdi

KAYSERİ, () - ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından 2017-2018 eğitim-öğretim dönemini bitiren öğrenciler için mezuniyet töreni düzenledi. Program kapsamında 400 öğrenci mezun oldu.

Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine; Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Genel Sekreter Yardımcısı Talat Hakan Erdem, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt’un yanı sıra çok sayıda akademisyen, öğrenci ve aile katıldı. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan törenin açılış konuşmasını yapan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt, fakülteleri hakkında bilgiler verdi. Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven ise konuşmasında mezun öğrencileri tebrik etti.

Rektör Güven, “Erciyes Üniversitesi bir araştırma üniversitesi. Türkiye’nin 10 araştırma üniversitesinden birisidir. Anadolu’daki tek araştırma üniversitesidir. 40 yıllık geçmişi olan bir üniversite tabi. Bazı okulları ilahiyat ve tıp fakültesi gibi, üniversiteden biraz daha yaşlı olabilirler, ama üniversite 40 yaşında ve tam olgunluk yaşında. Böyle bir yaşa rağmen büyük bir başarı göstermiş bir üniversite ve dünya sıralamalarında da çok önemli bir yerde. Bu anlamda da bu üniversiteden mezun olmanın ayrı bir mutluluk olduğunu düşünüyorum. Erciyes Üniversitesinin her fakültesinden mezun olanların bu ülkeye katacağı çok fazla şeyler olduğunu düşünüyorum. Biz sağlıkçılar olarak ülkenin sağlığının gelişmesine katkı sağlayacağız. Fen bilimleri ve mühendislik alanlarından mezun olanlar, bilimsel çalışmaları ile ülkenin ileriye gitmesi için büyük Türkiye’nin inşası için gayret gösterecekler. Sizlere de bu ülkenin ve dünyanın insanlığın maneviyatının inşası görevi düşüyor. İnşallah hep beraber huzurlu, mutlu, insanlığın barış içerisinde yaşadığı eşitlik ve hakkın, hukukun hakim olduğu bir dünya sizlerle inşa edilecek” diye konuştu.

Konuşmanın ardından 2017-2018 eğitim-öğretim yılı dönem birincisi Sebahattin Etiler, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. 400 mezun öğrenciye diplomalarının verilmesinin ardından tören son buldu.

FOTOLU