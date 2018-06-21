ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 22. dönem mezunlarını verdi

KAYSERİ, () - ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı 22. dönem mezunlarını verdi. Bu yıl Güzel Sanatlar Fakültesi resim, heykel, müzik, görsel iletişim tasarımı ve seramik ile cam tasarımı bölümlerinden 80 öğrenci mezun oldu.

Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurdan Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Talat Hakan Erdem ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurdan Gökçe, dünya ile rekabet eden Türkiye için bilim ve sanatın zorunluluk olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gökçe, “Güçlü bir ülke için sanat ve bilim bir zorunluluktur. Sanatı, sanatçıyı sevmek ve desteklemek gerekmektedir. Sanat demek, sanatçı demek özgürlük demektir. İlerlemek gelişme demektir. Sanat herkes içindir” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise konuşmasında öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Karamustafa, “Sizler bu ülkenin daha da ileriye gitmesine ciddi katkılar sağlayacaksınız. Hiçbir zaman ailelerinizi ihmal etmeyin. Bizim kültürümüzde anne ve baba duası alıp da perişan olan bir insan yoktur. Anne ve baba bedduası alıp da ihya olmuş birisini de göremezsiniz. O yüzden anne ve babanıza sadakatinizi hiçbir zaman unutmayın. Bunun ötesinde devletimize, milletimize ve vatanımıza sadakatinizi hiçbir zaman kaybetmeyin. Devlet yoksa vatan yoksa ve millet yoksa hiçbir şey yoktur” diye konuştu. Konuşmaların ardından tören, okul birincisinin mezuniyet kütüğüne plaket çakması, mezun öğrencilere diplomalarının verilmesiyle son buldu.

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