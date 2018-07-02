ERÜ Fen Fakültesi yeni mezunlarını verdi

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi, 2017-2018 eğitim- öğretim dönemi mezunlarını verdi. Program kapsamında 5 bölümden 71 öğrenci mezun oldu.

Fakülte Bahçesinde gerçekleştirilen mezuniyet törenine; Rektör Prof. Dr. Muhammed Güven, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Doğan, Prof. Dr. Nafiz Kahraman ve Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Öztürk ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Öztürk, fakülteleri hakkında bilgiler verdi. Dekan Öztürk, “Fen fakültemiz akademik yayınlar sıralamasında önemli bir birikime sahiptir. Her dönem yayınlar sıralamasında üniversitemizde ilk üç sırada yer almaktadır. Erciyes Üniversitesi Akademik Veri yönetimi sisteminden aldığımız bilgilere göre, son beş yılda 2017 yılı sonu itibari ile üniversitemizin ürettiği toplam akademik yayın sayısı 32 bin 91 adettir. Fakültemiz ise 4 bin 51 yayın ile toplam yayın sırlamasında 3. sırada yer almaktadır" şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Muhammed Güven ise konuşmasında, mezun öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi. Rektör Güven, “Erciyes Üniversitesi bir araştırma üniversitesi. Son 10 yılında kendisini bir araştırma üniversitesi olarak nitelemiş ve bu yönde çalışmalar yapmış bir üniversitedir. Bunun meyvesini de YÖK tarafından belirlenen 10 araştırma üniversitesi olarak almıştır. Anadolu’daki tek araştırma üniversitesi de Erciyes Üniversitesi’dir. Bir araştırma üniversitesinin oluşması veya ortaya çıkmasında en büyük emeklerden biriside fakültelerde öğretim üyeleri ve araştırmacılarımızın yaptığı çalışmalar ve bilimsel faaliyetler. Bu anlamda da fen fakültesi özetlenen verilerde baktığımızda görüyoruz ki, üniversitemizin lokomotif fakültelerinden birisi olmuştur" ifadelerine yer verdi.

Mezuniyet töreninde fakülte birincisi Rüveyda Ateş, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Tören mezun öğrencilere diplomalarının verilmesi ve hep birlikte keplerin havaya fırlatılmasıyla sona erdi.

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