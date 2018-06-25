ERÜ Eğitim Fakültesi’nde mezuniyet coşkusu

KAYSERİ, () - ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Eğitim Fakültesi 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi mezuniyet töreni kapsamında 8 bölümden 500 öğrenci mezun oldu.

Süleyman Demirel Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen mezuniyet törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şahin ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şahin, mezuniyet törenin açılışında yaptığı konuşmada, mezun öğrencileri tebrik etti. Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven ise konuşmasında, “Bugün burada öğrencilerimiz Türkiye’nin 10 araştırma üniversitesinden biri olan Erciyes Üniversitesi’nin gözde fakültelerinden Eğitim Fakültesinden mezun oluyorlar. Donanımlı bir şekilde yetişerek başarılı bir şekilde mezun oluyorlar. Bizler, vatanına, milletine saygılı ve yararlı birer evlat olarak yetiştirilen öğrencilerimizin, ülkelerine en iyi şekilde hizmet edeceğine inanıyor ve güveniyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de konuşmasında Erciyes Üniversitesi’nin Türkiye’deki sayılı üniversitelerden birisi olduğunu vurguladı. Başkan Çelik, “Bu yıl Erciyes Üniversitemizden ve ülkemizdeki 200’e yakın üniversiteden farklı meslek dallarında binlerce gencimiz mezun oldu. Bu anlamda şunu ifade etmeliyim. Bir okul bir insanın mesleğinin adını belirler. O mesleğin içini doldurmak, fark yaratır hale getirmek tamamen sizin elinizde. Sürekli kendiniz geliştireceksiniz, yenileyeceksiniz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından fakülte birincisi mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

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