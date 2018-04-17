ERÜ'de üniversiteler arası basketbol müsabakaları başladı

KAYSERİ, () - TÜRKİYE Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Basketbol 1. Lig Grup Müsabakaları, Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) başladı.

15 Temmuz Yerleşkesi Spor Salonu’nda başlayan grup müsabakalarına Erciyes, Dicle, İskenderun Teknik, Siirt, Çukurova, Recep Tayyip Erdoğan ve Nuh Naci Yazgan Üniversiteleri basketbol takımları katıldı. Erciyes Üniversite ile Siirt Üniversitesi basketbol takımları arasındaki mücadele ile başlayan grup maçları, 5 gün sürecek. Müsabakalar hakkında bilgi veren Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi Yusuf Gömeç, şampiyon olan takımın süper lige terfi müsabakalarına katılma hakkı kazanacağını söyledi. Gömeç, “Üniversite Sporları Federasyonunun 17-21 Nisan 2018 tarihleri arasında üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Basketbol 1. Lig Grup Müsabakaları ilk maçı ile başlamış bulunmaktadır. Müsabakalar Cumartesi günü sona erecektir. Müsabakalar sonucunda şampiyon olan takım süper lige terfi müsabakalarına katılamaya hak kazanacak, 2 takım ise bir alt lige düşecek. Müsabakaların başarılı bir şekilde geçmesini temenni ediyorum” dedi.

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