ERÜ'de Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Kanun Yolları sempozyumu

KAYSERİ, () - ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen “Kamu hukukunun güncel meseleleri” sempozyumda Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Kanun Yolları konusu ele alındı.

Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen etkinliğe, Yargıtay 13. Ceza Daire Başkanı Vuslat Dirim, Ankara 1. Bölge Adli Mahkeme Başkanı Seydi Kaymaz, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Kayseri Adalet Komisyonu Başkanı Dursun Büyükbaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Doğan ile çok sayıda akademisyen, avukat ve öğrenci katıldı.

Sempozyumun önemine dikkat çeken Prof. Dr. Murat Doğan, “Bugünkü sempozyum olağan kanun yollarını içeriyor. Sempozyumda itiraz, istinaf ve temyiz ile ilgili konular 4 oturumda ele alınacak. Sempozyuma uzaktan yakından gelerek bize destek veren çok kıymetli hocalarımız ve yargı mensupları var. Konuklarımıza bizleri kırmadıkları ve buraya geldikleri için çok teşekkür ediyorum” dedi. Dekan Prof. Dr. Doğan’ın açılış konuşmasının ardından sempozyum, Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Kanun Yolları konusunda düzenlenen oturumlarla devam etti.

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