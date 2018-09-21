ERÜ' de  'Prostat Biyopsi' kursu düzenledi

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Üroloji Akademisi tarafından ERÜ Hastanelerinde 'Biyopsi' kursu düzenlendi. Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gülmez, prostat kanserinin sık görülen bir kanser türü olmasına dikkat çekerek, "Yaş ilerledikçe prostat kanseri görülme sıklığı artmaktadır. Tanısı da problem arz etmektedir. Biz örneğin böbrek kanserlerinde daha rahat tanı koyabiliyor ve tomografide kitleyi görebiliyoruz. Fakat erken dönem prostat kanserinde bu biraz daha zor oluyor. Erken dönemde biyopsi çok önem arz etmekte. Biyopsinin de yeni teknikle yapılması tanı oranını artırdı. Erken tanı konunca tabi ki tedavide de başarı oranı artmaktadır” dedi.

ERÜ Üroloji Akademisi tarafından ERÜ Hastanelerinde 'Biyopsi' kursu düzenledi. Üroloji Akademisi Üroonkoloji Alt Birimi Çok Merkezli Multiparametrik Prostat MRG/US Füzyon Prostat Biyopsi kursunun ilki ERÜ Hastaneleri’nde gerçekleştirildi. Başhekimlik toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gülmez ve çok sayıda akademisyenler katıldı.

Prostat kanserinin sık görülen bir kanser türü olduğunu ifade eden Prof. Dr. İbrahim Gülmez, "Yaş ilerledikçe prostat kanseri görülme sıklığı artmaktadır. Tanısı da problem arz etmektedir. Biz örneğin böbrek kanserlerinde daha rahat tanı koyabiliyor ve tomografide kitleyi görebiliyoruz. Fakat erken dönem prostat kanserinde bu biraz daha zor oluyor. Erken dönemde biyopsi çok önem arz etmekte. Biyopsinin de yeni teknikle yapılması tanı oranını artırdı. Erken tanı konunca tabi ki tedavide de başarı oranı artmaktadır” dedi.

Eğitim toplantısı hakkında bilgiler veren proje koordinatörü Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Demirtaş ise, "Günümüzde akıllı biyopsi olarak da adlandırılan ve yoğun ilgi gören bu konuyla ilgili olarak talep fazla olmasına rağmen hasta başı eğitimin yoğunluğu nedeniyle yalnızca 5 kursiyer kabul edilebildi. Vaka başında her hastanın multiparametrik MR görüntüleri değerlendirildi. Tüm kursiyerlerin aktif katılımı ile kognitif füzyon ile rijit ve elastik yazılımlı cihazlar ile füzyon biyopsi alınması işlemleri gerçekleştirildi. Multiparametrik MR görüntüleri ile gerçek zamanlı ultrason görüntülerinin eşleştirilmesi işleme ve hedef işaretlemeleri yapıldı. Son olarak tüm kursiyerler aktif olarak hem hedeflenen lezyonlardan hem de standart biyopsi odaklarından biyopsi alarak kursu tamamladılar. Kursun oldukça faydalı olduğunu belirten kursiyerler, bu tür küçük vaka başı kurslarının eğitim açısından daha faydalı olduğunu belirttiler" diye konuştu.

Öte yandan Doç. Dr. Demirtaş, proje kapsamında aynı eğitimlerin Gaziantep, Samsun, Ankara ve İzmir'de de düzenleneceğini belirtti.

FOTOLU