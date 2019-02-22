ERÜ'de 'Endonezya Kültür Günü' düzenlendi

KAYSERİ, () - ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü ve Endonezyalı Öğrenciler Topluluğu tarafından, '5'inci Endonezya Kültür Günü' etkinliği düzenlendi.

Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Endonezya Ankara Büyükelçiliği Temsilcisi Afrian Asri’nin yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Etkinlik, Endonezya’nın geleneksel yemekleri, eşyaları ve kıyafetlerinden oluşan serginin gezilmesiyle başladı. İstiklal Marşı ile Endonezya Milli Marşı’nın okunmasının ardından etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Türkiye ve Endonezya’nın birbirleriyle yakın ilişkilere sahip ülkeler olduğunu söyledi.

Prof. Dr. İlkay, üniversitemizde 6 yüksek lisans ve 42 lisans olmak üzere toplam 48 Endonezyalı öğrenci eğitimine devam etmektedir. Özellikle lisansüstü ve doktora olmak üzere Endonezyalı öğrenci sayımızın artmasını arzu etmekteyiz" dedi.

Endonezya Ankara Büyükelçilik Temsilcisi Afrian Asri’nin konuşmasının ardından etkinlik, Endonezyalı öğrencilerin “saman dansı” ve Endonezya kıyafetlerinin yer aldığı defile ile son buldu.

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