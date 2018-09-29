ERÜ'de Düşmeye Çok Yönlü Bakış Sempozyumu

ERCİYES Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Balıkesir Üniversitesi, Melikgazi Belediyesi ve Kayseri Tabip Odası tarafından 'Düşmeye Çok Yönlü Bakış Sempozyumu 2' gerçekleştirildi.Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Yardımcısı Nail Anlar, 2. Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli, Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu ile çok sayıda akademisyen katıldı.Etkinliğin açılış konuşmasını yapan kongre başkanlarından ERÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Geriatri Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sibel Akın, sempozyum hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Akın, “Sempozyum dünyada ve ülkemizde giderek yaşlı nüfusun artması ve yaşlı sorununun en önemli sorunu olan düşme ile karşı karşıya olmamız. Çoğu zaman bu düşmenin göz ardı edilmesi ve bunun sonucunda yaşanan önemli sıkıntıları tartışmaktır. Bu sempozyumda düşmenin nedenleri, sonuçları, tedavisi, önlenmesi, farklı uzmanlık dalları ve disiplinlerden birçok uzmanın bir araya geleceği oturumlar ile ele alınacaktır” dedi.Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir de konuşmasında, toplantıya katkı sağlayan akademisyenlere ve ev sahipliğinden dolayı ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’a teşekkür etti. Prof. Dr. Özdemir, “Düşme başlığında bir kongre düzenlemek biz dâhil, herkese garip geldi ilk başta. Alışagelmiş bir başlık değil. Bugün tartışılacak olan yaklaşım, doğrudan üçüncü anlamda düşme olacaktır. Düşmenin sebepleri, sonuçları ve düşmeyi azaltıcı nedenler üzerinde çeşitli tebliğler ile tartışılacaktır” dedi.Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirtti. Rektör Prof. Dr. Çalış, "Sonuç olarak baktığımızda düşme çok önemlidir. Bazen düşme bir nedendir. Bazen de sonuçtur. Birçok hastalığın sonrasında kişi düşebilir, bazen de düşme sonrasında sakatlık ve engelliliğe giden birçok hastalık gelişebilir. Bu nedenle çok yönlü ve multidisipliner bir bakış açısı gerekmektedir. Birçok branşı ilgilendiren hastalıkların sebebi veya sonucu olabilir. Bu yüzden çok verimli olacağını düşündüğüm bir sempozyum” diye konuştu.Kongre, iç hastalıkları, geriatri, fizik tedavi ve rehabilitasyon, nöroloji, psikiyatri, kardiyoloji, üroloji, beyin cerrahisi, göz, kulak burun boğaz ve aile hekimliği konularında sunumlarla 3 gün devam edecek.

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