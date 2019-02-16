ERÜ'de 'Bilim İnsanı Yetiştirme Grubu Çalıştayı' düzenlendi

KAYSERI, () - ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi tarafından 'Bilim İnsanı Yetiştirme Grubu Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştayda ayrıca Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu (SADEFE) ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi (BİTA) ile ERÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Genom Kök ve Kücre Merkezi Toplantı Salonu’nda düzenlenen çalıştaya, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Sıdkı İlkay, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, SADEFE ve BİTA Başkan Vekili Şeref Şık ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Çalıştayda ilk olarak öğretim üyesi Halil Ulutabanca, Bilim İnsanı Yetiştirme Grubu’nun çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu ise konuşmasında, araştırma merkezlerinin ve burada görev yapan insan gücünün öneminden bahsetti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da konuşmasında, Erciyes Üniversitesi’nin üst sıralarda yer alan bir üniversite olduğunu söyledi. Rektör Çalış, üniversite olarak birçok konuda ilkleri başardıklarını ifade ederek başarılarını devam ettirmek için çok çalışacaklarını vurguladı.Çalış,"Bizim yaptıklarımız, başarılarımız takip ediliyor. Erciyes Üniversitesi’nin bir rektörü olarak ben bundan gurur duymaktayım. Sizler de Erciyes Üniversitesi mensubu olarak gurur duyun. Tabi ki başarıyı yakalamak güzel ama başarıyı devam ettirmek de çok daha önemli. Bu devamlılıkta sizlerin sayesinde olacak. Hep birlikte çalışacağız. Benim bir önceliğim var. O da Araştırma, Geliştirme ve İnavasyon. Bu konuda üniversitemizin çıtasını daha yükseklere çıkarmak. Bunu da hep birlikte başaracağız. Türkiye'de 11 araştırma üniversitesinden biriyiz. Hedefimiz Türkiye'de ilk 5 içerisinde yer almak. Bu hiç zor değil. Yaptığımız çalışmalarla inşallah bunu başaracağız” diye konuştu.

Açılış konuşmaların ardından SADEFE Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi ile Erciyes Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan işbirliği protokolü ile üniversite müfredatında pardus işletim sistemi ve açık kaynak kodlu yazılımlarının ders olarak verilmek üzere çalışma başlatılması, lisansüstü sınıflarda tez seçiminde pardus ve açık kaynak kodlu yazılımlardan yararlanma ve tez konusu olarak araştırılmasının teminin sağlanması için çalışma başlatılması amaçlandı.

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