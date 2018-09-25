ERÜ'de Alzheimer Günü kutlandı

TÜRKİYE Alzheimer Derneği Kayseri Şubesi Başkan Yardımcısı ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Murat Gültekin, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Dr. Öğretim üyesi Gültekin,ülkemizde 65 yaş üstü en fazla görülen hastalıklardan birinin Alzheimer olduğunu söyledi.

ERÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi ve Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şubesi Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Murat Gültekin, ülkemizde 65 yaş üstü hastalarda en sık görülen hastalıklardan birinin Alzheimer olduğunu belirterek, “Alzheimer hastalığı kognitif fonksiyonların geri dönüşümsüz kaybıyla giden ve Türkiye’de 65 yaş üstü toplumun ise yüzde 5’ini kapsayan en sık görülen nörodejeneratif hastalıktır. Türkiye’de 65 yaş üstü nüfus, toplam nüfusun yaklaşık yüzde 9’unu oluşturuyor ve bu oran yıldan yıla hızla artarken yaklaşık 600.000 Alzheimer hastası ve aileleri bu hastalıkla mücadele ediyor. 85 yaş üzeri kişilerin ise yüzde 30 ila yüzde 50’sini etkileyen demans hastalıkları ve bu hastalıkların en sık görüleni Alzheimer hastalığı, toplum sağlığı için önemli bir tehdit haline gelmiştir. Bugün her üç yaşlıdan biri maalesef Alzheimer hastalığı nedeniyle hayatını kaybediyor" ifadelerini kullandı.

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