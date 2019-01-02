Ertürk ve Oğuz seçim çalışmalarına başladı

ANKARA, () - KAHRAMANKAZAN Belediye Başkanı Lokman Ertürk ile AK Parti’nin Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz, seçim çalışmalarına başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, partisinin ve Cumhur İttifakı’nın Ankara’nın ilçelerindeki adaylarını açıklamasının ardından, seçim çalışmaları Kahramankazan’da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen toplantıda AK Parti’nin Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz olarak açıklandı. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve AK Parti Kahramankazan ilçe başkanlığı üyeleri, aday olarak açıklanan Serhat Oğuz’u tebrik etti.

‘OMUZLARIMIZA BİNEN YÜKÜN FARKINDAYIZ’

Başkan adayı Serhat Oğuz, yaptığı konuşmada, aday gösterilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti ailesine teşekkür ederek, “Bu adaylık ile büyük bir şerefe nail oldum, sevincimi ifade etmeye kelimeler yetmez. Kahramankazan’da hizmet bayrağını 3 dönemdir yere düşürmeden dalgalandıran Başkanımız Lokman Ertürk’e ve herkese teşekkür ediyorum. Omuzlarımıza binen yükün farkındayız. Kapı kapı, ev ev dolaşarak ilçedeki tüm vatandaşlarımızla iletişim kuracağız. İnşallah 31 Mart gecesi yine burada zaferimizi kutlayacağız” dedi.

‘GAYRET, SAMİMİYET VE TEVAZU İLE ÇALIŞACAĞIZ’

Serhat Oğuz’u aday olmasından dolayı kutladığını söyleyen Başkan Ertürk ise, “Serhat Oğuz kardeşimize adaylığının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah 31 Mart’ta kahramanlar diyarı Kahramankazan yine kazanmaya devam edecek. Yalnızca aziz milletimizin değil, tüm İslam âleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 15 yıl önce Kahramankazan’a diktiğimiz AK parti bayrağı bu semalarda yine dalgalanacak. Onun için hep birlikte gayret, samimiyet ve tevazu ile çalışacağız” diye konuştu.

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