Ertürk ve Oğuz gençlerle buluştu

ANKARA, () - KAHRAMANKAZAN Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve AK Parti Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz, ilçedeki gençlerle bir araya geldi.

Başkan Ertürk ve Başkan Adayı Oğuz, AK Parti Kahramankazan İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen akşam yemeğinde ilçedeki gençlerle bir araya geldi. Ertürk ve Oğuz, yemeğin ardından gençlerle sohbet ederek, 31 Mart seçimlerine ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

‘GENÇLERE YÖNELİK ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATTIK’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AK Parti’nin gençlere ve gençliğe ayrı bir önem verdiğini ifade eden Ertürk, “Bu kapsamda ürettiğimiz hizmetlerimizi ve projelerimizi hep gençlerle birlikte hayata geçirdik. Gençlere yönelik önemli projelere imza attık. Bundan sonra da desteklerinizle inşallah 31 Mart’ta bayrağı devredeceğimiz Serhat Oğuz kardeşimizle birlikte bu projeler sürecek” dedi.

‘BU ALANDA ÖNEMLİ PROJELER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Çalışma hayatı boyunca öğrencilerle birlikte olduğunu ifade eden Oğuz ise, şunları söyledi:

“Onlardan aldığım enerji ve azimle çalışmalarımı sürdürdüm. İnşallah 31 Mart’ta göreve geldiğimizde, gençliğe yönelik projeleriyle adından söz ettiren Kahramankazan’ımız da bu projelerimizi daha da geliştirerek artıracağız, bu alanda önemli projeler üretmeye devam edeceğiz. Siz sevgili gençlerin 31 Mart’ta desteğinizi istiyorum. İlçemizi siz genç kardeşlerimizle birlikte yönetmeye devam edeceğiz.”

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