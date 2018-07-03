ERSEM Merkezi Yeterlilik Kurumu tarafından akredite edildi

KAYSERİ, () - ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) Personel Belgelendirme Birimi, 27 Haziran 2018 tarihi itibari ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından akredite edildi. ERSEM bu kapsamda 9 zorunlu meslek kolunda katılımcılara yeterlilik belgesi verebilecek.

ERSEM’de düzenlenen tanıtım toplantısına Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Doğan, Prof. Dr. Mustafa Kemal Apalak ve Prof. Dr. Nafiz Kahraman, SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Akın Ünal, Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Kara, ERSEM Müdürü Prof. Dr. Derviş Karaboğa ile çok sayıda akademisyen katıldı. ERSEM Müdürü Prof. Dr. Derviş Karaboğa, etkinlikte yaptığı konuşmasında ERSEM faaliyetlerini anlattı. Prof. Dr. Karaboğa, “Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun akredite ettiği Kayseri’deki 4 kurumdan birisi biziz. Biz bu aşamada yıllık bazda baktığımız zaman 2017’de 3 binin üzerinde eğitim vermişiz. Bunlardan yaklaşık yarısına yakını sadece eğitim, yarısına da yakın da, hem belgelendirme, hem de eğitim şeklinde geçmiştir. Mesleki Yeterlilik Kurumunun eğitimi şuan yok ama ihtiyaç duyulduğu takdirde ileride bununla ilgili eğitimler verilebilir. Şuanda ihtiyaç duyulan sayıda mesleklerde belgelendirme faaliyetleri olacak. İnşallah bu çerçeve genişletilebilir” dedi.

Rektör Yardımcısı ve ERSEM Personel Belgelendirme Müdürü Prof. Dr. Nafiz Kahraman da konuşmasında akreditasyon süreci hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Kahraman, “Biz ERSEM Personel Belgelendirme Birimi olarak, Kasım 2016 yılında çalışmalara başladık. O günden bugüne kadar sınav merkezleri ve soruların hazırlanması Türk Akreditasyon Kurumu 17024 personel belgelendirme akreditasyonun sağlanması, akabinde Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından başvurduğumuz yeterlilikler alanında denetimlerin yapılması ve sonuçlandırılması uzun süre aldı ve nihayetinde mutlu sona ulaştık. İnşallah bundan sonra ülkemizde Mesleki Yeterlilik Kurumu adına personel belgelendirmelerini yapacağız. Mesleki Yeterlilik Kurumu, Avrupa yeterlilikler çerçevesinde Türkiye’de yetkili olan tek kuruluş. Şuana kadar 730 mesleğin tanımı yapılmış, 446 tanesinde yeterlilikleri tanımlanmıştır. 446 yeterliliğin içerisinde de 60’a yakını zorunludur. Yani mesleklerini insanların icra edebilmeleri için mutlaka bu belgeleri almaları gerekiyor. Şunu da söylemek isterim. Zorunlu olan mesleklerdeki ücretler Avrupa Birliği fonlarından karşılanmak üzere, ücretleri Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilmektedir. Sınava iki defa girenlerin ücretleri Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ödenmekte, ancak iki defada başarısız olanlardan artık kendilerinden ödenmesi istenmektedir. Şuanda bizim yeterlilikleri aldığımız 2 sektörde 9 yeterliliğinde tamamı zorunlu mesleklerde olup, sınavlara gireceklerden herhangi bir ücret alınmayacaktır. Bundan sonrada merkezimiz bu şekilde hizmetlerini sürdürerek öncelikle zorunlu mesleklerde akredite olmayı, daha sonra da önemli olan diğer mesleklerde akredite olma işlemini sürdürecektir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından akreditasyon sürecinde katkı sağlayan akademisyenler ve firma yöneticilerine teşekkür plaketi takdim edildi.

Türkiye genelinde 8 üniversite arasında yer alan ve Kayseri’de de akredite olan 4. kuruluştan birisi olan Erciyes Üniversitesi, ahşap kalıpçı, sıvacı, seramik karo kaplamacısı, ısı yalıtımcısı, inşaat boyacısı, duvarcı, betonarme demircisi, alçı levha uygulayıcı, ısıtma ve doğalgaz iç tesisat yapım personeli meslek dallarında yeterlilik belgesi verebilecek.

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