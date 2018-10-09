Erokay'ın eserleri sergide

RESSAM Çetin Erokay'ın 'Sessizlik/Silence' isimli sergisi Selçuk Yaşar Sanat Galerisi'nde açıldı.

Geometrik soyut anlatımıyla sanatını ortaya koyan Çetin Erokay'ın 20 eseri Selçuk Yaşar Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Resimlerinde sonsuz renk çeşitliliğini ton değişimleriyle sanatseverlere yansıtan Erokay'ın 'Sessizlik/Silence' isimli sergisinin açılışına İzmir iş ve sanat dünyasından çok sayıda sanatsever katıldı. Yoğun katılımla açılan ve 3 Kasım 2018 tarihine kadar ziyaret edilebilecek olan sergide 19 eserini sergileyen sanatçı Çetin Erokay, galeride bir de söyleşi gerçekleştirdi. Sanatseverlerin ilgi gösterdiği söyleşide çocukluğundan bugüne resim sanatına olan ilgisine ve sanat anlayışına değindiği konuşmasında, "13 yaşında resimle tanıştım. Ailem de resime olan ilgimi hep destekledi ve böylece hobilerimle doya doya uğraştım. Babamın görevi sebebiyle bulunduğumuz Afyonkarahisar'da öğretmenim Mürşide İçmeli resmi sevmemde etkili oldu. Öğretmenlerin, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmede ve hayatlarına yön vermede rolü çok büyük. O vesileyle ilgi duyduğum resim sanatında kendimi geliştirdim. Alaylı olmaktan mutluyum. Alaylı olmak insana özgürlük veriyor" dedi.

İZMİR, ()

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