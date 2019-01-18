Eroinle yakalanan şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polislerin şüphe üzerine ve üzerinde yapılan aramada 7 gram eroin ele geçirilen İ.K. gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, devriye...