İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, devriye görevi sırasında Fevkani Mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri İ.K.'yi durdurdu. Polisin üst aramasında İ.K.'nin üzerinde 7 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler İ.K.'yi gözaltına alarak ifadesini almak üzere emniyete götürdü.
Eroinle yakalanan şüpheli gözaltına alındı
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polislerin şüphe üzerine ve üzerinde yapılan aramada 7 gram eroin ele geçirilen İ.K. gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, devriye...
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polislerin şüphe üzerine ve üzerinde yapılan aramada 7 gram eroin ele geçirilen İ.K. gözaltına alındı.
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