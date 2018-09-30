Ermenek'te tapu sorunu bitiyor

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi, Ermenek Mahallesi'nde yaşanan tapu sorununun çözümü için bir adım daha attı. Belediye, 24 bin 312 metrekare genişliğinde 41 ayrı parselin satışını, 12 Ekim Cuma saat 09.00'da gerçekleştireceği ihaleyle gerçekleştirecek.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya'da dünyaca ünlü Lara sahiline 2 kilometre uzaklıkta bulunan ancak yaşanan tapu sorunu nedeniyle kentin en dezavantajlı bölgelerinden biri olan Ermenek Mahallesi'nde yıllardır yaşanan sorunun çözümü için bir adım daha attı. Belediye Encümeni, 12 Ekim Cuma günü Değirmenönü Kültür Merkezi'nde düzenleyeceği ve açık teklif usulü gerçekleştirilecek ihaleyle 41 ayrı parselin satışını gerçekleştirecek. Büyüklükleri 320 ile 2 bin 350 metrekare arasında değişen parsellerin çoğunluğu konut alanı olarak planlı. Şartnamesi Muratpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilecek ihaleye katılacakların geçici teminat bedellerini de ihale başlangıç saatine kadar belediye veznesine yatırmaları gerekiyor.

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