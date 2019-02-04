Ermenek'te su kuşları ve yaban hayvanlara yem bırakıldı

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK(Karaman),() KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü nedeniyle su kuşları ve diğer yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Karaman’ın Ermenek ilçesinde Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte yemleme faaliyetleri düzenledi. Ermenek Türkuaz baraj gölü çevresine ekipler tarafından yemler bırakıldı. Çalışmayla ilgili Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada: “Su kaynaklarımızı ve sulak alanlarımızı akıllı yönetmek ve verimli kullanmak gerekmekte olup, sulak alanların korunması ve gelecek kuşaklara en sağlıklı şekliyle iletilebilmesi ve önemli mirasa sahip çıkılması, en mühim sorumluluklarımızdan birisidir. Bu kapsamda sulak alanlara gereken önemin verilmesi ve bu alanların korunması amacıyla 2 Şubat 1971 tarihinde Ramsar Sözleşmesi imzalanmış ve yılın her 2 Şubatı ‘Dünya Sulak Alanlar Günü’ olarak kabul görmüştür. Gelecek nesillerimiz için yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak, Dünya Sulak Alanlar Günü gibi anlamlı günleri bir başlangıç kabul ederek sulak alanlarımızın ve tüm doğal kaynaklarımızın korunması ve Sulak alanlarımızı ve doğal kaynaklarımızı planlı bir şekilde kullanarak sürdürülebilirliğini sağlamak için Tarım ve Orman Bakanlığımızca çalışmalar etkin bir şekilde yürütülmektedir” denildi.

FOTOĞRAFLI