Ermenek'te kaymakamlıktan köy muhtarlarına hamur yoğurma makinası

KARAMAN'da Ermenek Kaymakamlığı tarafından köy muhtarlarına 25 adet hamur yoğurma makinası dağıtıldı.

Ermenek Kaymakamlığı 25 adet hamur yoğurma makinasını, düzenlenen törenle köy muhtarlarına teslim etti. Özel İdare İlçe Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen törene Ermenek Kaymakam vekili İbrahim Gökmen, İl Genel Meclisi üyeleri ve köy muhtarları katıldı. Köy muhtarları hamur makinalarını teslim aldı. Daha önce de Ermenek’in merkez mahallelerine hamur makinası dağıtılmıştı.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×