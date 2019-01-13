Ermenek'te 986 mahalleli tapu sahibi oldu

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ermenek Mahallesi'nde uzun yıllardır devam eden tapu sorununun çözümü için attıkları adımlarla 986 mahallelinin tapu sahibi olduğunu söyledi.

Başkan Uysal, Ermenek Mahallesi Tapu ve Dayanışma Derneği Başkan Ömer İpek ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. İpek, Başkan Uysal'ın yeniden Muratpaşa Belediye Başkan adaylığı dolayısıyla kutlarken uzun yıllardır tapu sorununun yaşandığı mahallerinde de bu dönemde çok önemli adımlar atıldığının altını çizdi.

Ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getiren Başkan Uysal, Ermenek Mahallesi'nde belediye mülkiyetindeki arsaların ihalesiz bir şekilde satışının ancak kanun değişikliğiyle mümkün olabileceğini söyledi. Bunu sağlamak için henüz yeni belediye başkanıyla tüm siyasi partilerin Antalya milletvekillerinin davetli olduğu toplantılar düzenlediklerini ve yine milletvekilleri aracılığıyla TBMM'ye kanun teklifi sunduklarını belirten Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Maalesef kanun değişikliği gerçekleşmedi. Hal böyle olunca açık ihale yönteminde birlikte karar kıldık. Konuyu her aşamada sizlerle paylaştık. Kanun gereği, arsaların bedelleri Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Emlakçılar Odası tarafından belirlendi. Yapılan açık ihaleler sonucu 986 komşumuz tapu sahibi oldu. Mülkiyet ve planlar, önceki dönemlerde kesinleştiği için park ve yolda kalan alanlarla ilgili bir işlem yapamadık. Ancak bu komşularımızın huzuru bizim güvencemiz altındadır."

Artık Ermenek'te ailelerin çocuklarına güvenle bırakabilecekleri tapularının sahibi olduklarını belirten Başkan Uysal, “Tüm mahallelilerimize hayırlı olsun" dedi.

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