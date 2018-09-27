Ermenek Belediyesinden ağaç ve fide dikimi

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK,(Konya)()-ERMENEK Belediyesi, ilçenin çeşitli bölgelerine ağaç ve fide dikimine başlandı.

Ermenek Belediyesi, Erçev Hatıra Ormanı, Lütfi Elvan Bulvarı, Yatılı İlköğretim Bölge Okulu, Kazancı Kavşağı, Havuzlu Kavşağı, mezarlıklar, mesire alanları, parklar ve refüjler başta olmak üzere ilçenin her noktasında ağaç ve lavanta fidesini toprakla buluşturuyor.

Selvi, sedir, ıhlamur, Antep fıstığı, dut ağacından oluşan toplam 4000 ağaç ve 7500 kök lavanta fidesi ilçenin çeşitli noktalarına dikilmeye başlandı.

Ermenek Belediye Başkanı Uğur Sözkesen, ''Geleceğimizi teslim edeceğimiz çocuklarımıza daha güzel bir Ermenek bırakmak için emek sarf ediyoruz. Bu bağlamda ilçemizi baştan aşağı yeşillendirmeye, çiçeklendirmeye çalışıyoruz. Ermenek, yeşili ve turkuazı ile Taşeli’nin en gözde yerleşim yeridir.''dedi.

