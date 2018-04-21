Erkoç'tan ikinci üniversite teşekkürü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nin bölünerek kurulacak İstiklal Üniversitesi'nin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "İnanın ki ikinci üniversite bizim için 17 yıllık AK Parti iktidarları döneminde bize verilen en önemli müjde" dedi.

İstiklal Üniversitesi haberini kendileri için Kahramanmaraş'ın geleceği ve gelişimi için önemli bir yatırım müjdesi olduğunu ifade eden Başkan Fatih Mehmet Erkoç, kurulacak yeni üniversiteye belediye olarak gerekli desteği vereceklerini kaydetti. Ak Parti iktidarların Kahramanmaraş'a çok önemli yatırımlar yapıldığını ifade eden Erkoç, şunları söyledi:

"İnanın ki ikinci üniversite bizim için 17 yıllık Ak parti iktidarları döneminde bize verilen en önemli müjde. Ak Parti dönemlerinde yapılan hizmetlerden dolayı Kahramanmaraş'ımız hamdolsun bugünkü potansiyele ulaştı ve bu potansiyele ulaşmasından dolayı hükümetimiz de ikinci üniversite kararı aldı. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, hükümetimize, genel başkan yardımcımıza, milletvekillerimize ve bunda emeği geçenlere minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz, teşekkür ediyoruz Kahramanmaraş halkı olarak. İnşallah biz de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak bu üniversitenin en iyi şekilde yapılanması için her türlü desteği vereceğiz. ben inanıyorum ki Kahramanmaraş halkı da elini taşın altına koyacak ve başta hayırseverler, sosyal sorumluluk sahibi insanlar olmak üzere ikinci üniversitenin çok hızlı bir şekilde gelişimini sağlaması için kollarını sıvayacaklar ve çok hızlı bir şekilde büyüyeceği inancındayız. Yani Kahramanmaraş halkı olarak mevcut üniversite ile ikinci üniversiteye çok güçlü bir şekilde sahip çıkacağız."

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