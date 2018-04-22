Erkoç'tan 23 Nisan mesajı

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

Başkan Fatih Mehmet Erkoç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla milli egemenliğin kabul edilerek millet iradesinin üstünde hiçbir gücün tanınmayacağının tüm dünyaya ilan edildiğini söyledi. Erkoç, mesajında şunları kaydetti:

"Bu önemli günü tüm dünya çocuklarına armağan ederek, geleceğin teminatı çocuklara gösterdiği önemle Atatürk; insanlığın ortak hazinesi olan çocuklara önemli sorumluluklar yüklemiştir. 23 Nisan da dünya çocuklarının el ele sergilediği birlikteliğin dünya çocukları arasında sevgi ve dostluk bağlarının güçlenmesine, yaşadığımız coğrafya başta olmak üzere tüm dünyada yaşanan savaşların son bulmasına ve gelecekte tüm insanların barış içinde yaşamalarına vesile olmasını diliyorum. Şehirlerimizin ve ülkemizin daha güzel bir geleceğe kavuşması ve dünya barışı için sevgili çocuklarımıza güveniyoruz. İnanıyoruz ki ülkemiz, çocuklarımızın katkılarıyla aydınlık ufuklara olan yolculuğuna azim ve şevkle devam edecektir. Bu düşüncelerle, TBMM'nin açılışının 98. yıldönümünü ve sevgi dolu yürekleri, gülen yüzleriyle bugüne anlam katan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularla kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Birinci Meclisimizin kahraman üyelerini ve Milli Mücadelede emeği geçen ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyorum."

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