Erhan Kızılmeşe: ATO üyelerinin gerçek iradeleri sandığa yansımadı

ANKARA, () - KUTUP Şirketler Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kızılmeşe, Ankara Ticaret Odası Meslek Komiteleri seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada seçimlere katılım oranlarının oldukça düşük olduğunu belirterek, ATO üyelerinin gerçek iradelerinin sandığa yansımadığını kaydetti.

Hiçbir siyasi kimliğe sahip olmadan, sadece iş adamı kimliği ile Ankara ticaretini geliştirmek ve Ankara’yı yatırım yapılacak şehirler listesinde ilk sıraya taşımak amacı ile çalışmalar gerçekleştirdiğini aktaran Kızılmeşe, seçim çalışmaları boyunca kendisini destekleyenlere teşekkür ettiği açıklamasında tüm çabalara rağmen katılım oranının yüzde 13’te kaldığını ifade etti.

‘SEÇİMLERE KATILIM ORANI YÜZDE 13’TE KALMIŞTIR’

Demokratik bir yönetim için bu katılım oranının son derece düşük olduğunu, tüm üyeler adına karar alacak komitelerin seçiminde daha yüksek bir katılım olması gerektiğini kaydeden Kızılmeşe, “Hep birlikte göstermiş olduğumuz çabalara rağmen seçimlere katılım oranı sadece yüzde 13’te kalmıştır. Ne yazık ki yüzde 87 oranındaki büyük bir çoğunluk seçime katılmamıştır. Dolayısıyla ATO üyelerinin gerçek iradeleri maalesef sandığa yansımamıştır” dedi.

Kızılmeşe ayrıca yeni Yönetim Kurulu’ndan kendisinin gündeme taşıdığı, ATO yıllık aidatlarının 1 TL olması, her yıl 4 bin gence koşulsuz iş imkânı sağlanması, dövizle kiraya son verilmesi, Ankapark’ın 67 Meslek komitesi ile birlikte ATO tarafından işletilmesi ve cadde mağazaları projelerinin hayata geçirilmesini talep ederek yeni yönetime başarılar diledi.

FOTOĞRAFLI