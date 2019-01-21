  Ergoterapi ile çocuklar eğlenerek tedavi oluyor

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bağış yoluyla yapılan Ergoterapi ünitesi hizmet vermeye başladı.

Çocuklar Ergoterapi ünitesinde hem eğleniyor hem de tedavi ediliyor. Bağışta bulunan hayırsevere teşekkür eden Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Bilal Günaydın, "İç Anadolu bölgesinde böyle bir merkez yok. Türkiye’de de sayısı 5 ila 6 arasındadır. Pediatrik ergoterapi ünitesinde her çocuğa özel kişi merkezli yaklaşımla tedavi uygulanmaktadır. Çocuklarda normal gelişimi engelleyebilecek duyusal, algısal, motor, bilişsel, psikolojik ve psikososyal faktörler standardize testler ile değerlendirilmektedir. Duyu bütünleme eğitimi, postür, denge, ince motor beceriler, günlük yaşam becerileri ile görsel motor kontrol, görsel uzaysal algılama, dikkat, oryantasyon, planlama ve yazı yazma eğitimi gibi akademik becerileri de içeren kognitif algısal becerilerin kazandırılması veya geliştirilmesi ile toplumsal entegrasyonları sağlanmaktadır. Çocuğun kendine bakım, okul, oyun ve serbest zaman aktivitelerine yönelik günlük yaşam becerileri geliştirilerek toplumsal rolünü yerine getirmesi hedeflenmektedir" dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN TEMEL ÜRETKENLİK AKTİVİTESİ OYUNDUR

Çocuk ve Ergen Psikiyatristlerinin yönlendirmesiyle çocuklara eğitim veren Ergoterapist Şeyma Bülbül ise şunları dedi:

"0-10 yaş arası otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, serebral palsi, özel öğrenme güçlüğü, gelişim geriliği gibi tanı almış ya da tanı almasa bile fiziksel, bilişsel ve duyusal becerilerde yaşıtlarından geride olan çocuklar seansa almaktayız. Seansa gelen çocuklarla öncelikle olarak ergoterabi testleriyle bir değerlendirmeye tabi tutuyoruz. Daha sonra çocuğun ihtiyacına göre tamamen kişi merkezli bir yaklaşım ile terapi sürecini oluşturuyoruz. Çocuklar için temel üretkenlik aktivitesi oyundur. Biz de oyunu aracı olarak kullanıyoruz. Oyunlarla çocuğun becerilerini destekliyoruz ve yatılarıyla aynı seviyeye gelmeleri topluma kazandırılmaları günlük yaşam aktivitelerini bağımsız bir şekilde yapabilmelerini amaçlıyoruz."

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