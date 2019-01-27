Ergan: Karadeniz’i dünyanın çekim merkezi yapabilmek için çaba göstereceğiz

TRABZON Ticaret Borsası (TTB) Başkanı Eyüp Ergan, çözüm odaklı, üretime katkı sağlamak için çalışacaklarını belirterek, “Dünyada yaşanan küresel ısınmadan en az etkilenecek bölgelerden olan Karadeniz’i dünyanın çekim merkezi yapabilmek için çaba göstereceğiz” dedi.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından '3T Tarım-Ticaret-Turizm' sloganı ile her ay farklı konularda düzenlenmesi planlanan '12x12 Karadeniz Toplantıları' başladı. TTB'de düzenlenen toplantıya TTB Başkanı Eyüp Ergan, KFMİB Başkanı Edip Sevinç, Tarım Orman Bakanlığı Daire Başkanı Murat Şahin, TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Tuncer, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Cahit Gülbay, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan, borsa üyeleri ile üreticiler katıldı.

'ÇÖZÜM ODAKLI ÇALIŞACAĞIZ'

Toplantının açılışında konuşan TTB Başkanı Eyüp Ergan, çözüm odaklı, üretime katkı sağlamak için çalışacaklarını belirtti. Toplantıları her ayın son haftasında aksatmadan düzenleyeceklerini aktaran Ergan “İlk sıraya önemli tarımsal ihraç ürünümüz olan fındıkta verim ve kalitenin azalmasına sebep olan faktörleri ortadan kaldırmayı yazarak başladık. Bunu yöresel markalar, çay, hayvancılık, balıkçılık, turizm, organik tarım, ticaret izleyecektir. Özellikle dünyada yaşanan küresel ısınmadan en az etkilenecek bölgelerden olan Karadeniz’i dünyanın çekim merkezi yapabilmek için çaba göstereceğiz" dedi.

'ÖNCELİK EN FAZLA ÜRETMEK'

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Sevinç de, fındıkta verim ve kalitedeki düşüklüğün giderilmemesi halinde, sürdürebilirlik açısından sorun yaşanacağına dikkat çekti. Sevinç, "Önceliğimiz ürünü en iyi şekilde ve en fazla üretmek olmalıdır. Yoksa 2023 trendi için koyduğumuz asgari 350 bin ton iç fındık ihracatı ve karşılığında 3,5 milyar dolarlık döviz elde etme hedefine ulaşamayız. Otomotivden 10 yılda sağladığımız net döviz miktarı 23 milyar dolardır. Fındıkta ise bu miktar 21 milyar dolar civarındadır.” diye konuştu.