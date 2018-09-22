Erfelek kestanesinde hasat başladı

Esra AKSU/ERFELEK(Sinop),()-SİNOP'un Erfelek ilçesinde önemli geçim kaynağı Erfelek kestanesinde hasat dönemine başlandı.

Türkiye'nin yanı sıra dünya çapında ün kazanan Erfelek kestanesinde hasat dönemi başladı. İlçenin Kirazlık köyü Muhtarı Yaşar Yalçın, gurur duydukları kestanede başlanan hasat döneminin bereketli geçmesi dileğinde bulundu. Yalçın, "Kestane malum dünyada ender bulunan, az bulunan meyvelerden birisi. Erfelek kuzu kestanesi, dünyaca ünlü gerçekten kalitesi çok yüksek çok güzel bir kestane. Biz bu kestanemizle ne kadar gurur duysak azdır" dedi.



