Ereğli'de uyuşturucu operasyonu: 2'si Suriye uyruklu 5 gözaltı

Atilla ATMACA/EREĞLİ(Konya)() – KONYA’nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen polis, 2’si Suriye uyruklu 5 kişiyi gözaltına aldı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu I.A.A. ve Z.S. ile U.G., F.G. ve R.P., gözaltına alındı. Yapılan aramada ise satışa hazır paketler halinde 16 gram esrar, 5 adet uyuşturucu hap, 682 paket kaçak sigara, 1 adet ruhsat tabanca ve 13 mermi ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.