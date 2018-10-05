Ereğli'de kaza:2 yaralı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde otomobilin, motosikletle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Talat Paşa Mahallesi Yeni Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Ali Uğurel (18) yönetimindeki 42 ERE 63 plakalı motosiklet önünde dönüş yapmakta olan Murat Kurt'un (56) kullandığı 06 RVN 06 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Ali Uğurel ile Murat Kurt yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uğurel, yapılan ilk tedavisinin ardından hayati tehlike kaydıyla Konya'ya sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×