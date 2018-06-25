YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde 20 yıldır esnaflık yapan Orhan Sungur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferini tatlı dağıtarak kutladı. Sorgun’un en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerine start açan Sungur, yoldan geçen vatandaşlara yaklaşık bin adet tatlı ikramında bulundu.24 Haziran seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçimi kazanması halinde vatandaşlara bedava tatlı dağıtacağını söyleyen Sungur, “24 Haziran seçimleri öncelikle vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Seçimler öncesinde eşim ile birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçimi kazanması halinde cadde üzerinde vatandaşlara bedava tatlı dağıtma sözü verdik. Bugün bu sözümüzü yerine getiriyoruz” dedi.Orhan Sungur’un eşi Demet Sungur ise, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü seçimlerde büyük bir zafer kazanması bizleri oldukça memnun etti. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Allah yolunu açık etsin. Cumhurbaşkanımız için bin değil, on bin tatlı dağıtırız, yeter ki Allah onu başımızdan eksik etmesin” şeklinde konuştu.FOTOĞRAFLI