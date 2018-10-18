Erdoğan ve Yıldırım, DEÜ'nün akademik yıl açılışına katılacak

DOKUZ Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) akademik yıl açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla yarın (cuma) yapılacak. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Meclis Başkanımızın teşrifleriyle düzenleyeceğimiz törenimizin bütün hazırlıklarını tamamladık. Kendilerini üniversitemizde ağırlamaktan büyük onur duyacağız" dedi.

Türkiye'nin saygın yükseköğretim kurumlarından biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi, 19 Ekim Cuma günü saat 11.00'de Sabancı Kültür Sarayı'nda düzenleyeceği 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne ilişkin hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl 36'ncı kuruluş yıldönümünü kutlamanın heyecanını yaşayan üniversitenin akademik açılış programına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım katılacak. Milletvekilleri, belediye başkanları, kamu, kurum ve kuruluş yöneticileri, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencileri de hazır bulunacak.

Açılışla ilgili bütün hazırlıkları tamamladıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Bizler için son derece önemli olan üniversitemizin akademik açılış töreninde Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Sayın Meclis Başkanımızı ağırlayacak olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sağolsunlar her iki devlet büyüğümüz de yoğun mesailerine rağmen üniversitemize teşrif ederek bizleri onurlandıracaklar" diye konuştu.

Açılış töreninde, 150 sanatçıdan oluşan Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Orkestrası ve Korosu, birbirinden güzel eserleri davetliler için çalıp, seslendirecek.

Programda ayrıca geçen yıl üniversiteden dereceyle mezun olan beş DEÜ mensubuna ve bu sene en yüksek puanla üniversiteye kayıt yaptıran beş üniversite öğrencisine de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hediye verilecek.

İZMİR, ()

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