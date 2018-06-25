Erdoğan Ve İnce Antalya'da Partilerini Solladı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Antalya'da partilerinin aldığı oy oranını solladı.24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ak Parti'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre Antalya'da yüzde 42.82 oranında oy aldı. Ak Parti Antalya'nın tamamında genel seçimlerde 34.82 oranında oy alırken, Erdoğan partisine 8 puan fark attı.CHP ise Antalya'nın genelinde yüzde 29,24 oranında oy aldı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise Antalya'da 38,79 oranında oy aldı. İnce, 29,24 oranında oy alan partisine 9,5 puan fark attı.Liderlerden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, SP Lideri Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek partilerinin aldığı oy oranından daha düşük oy olan cumhurbaşkanı adayları oldu.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2018, 11:09