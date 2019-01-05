Erdoğan: Sorunlar çözülmezse 2019 çay sektörü için zor geçecek

Arzu ERBAŞ/RİZE, () - RİZE Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, çay sektöründe acil olarak çözülmesi gereken konular olduğunu belirterek "Bunlar çözülmezse 2019 sezonu çay sektörü için zor geçecektir" dedi.

Rize Ticaret Borsası’nın Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Resul Okumuş başkanlığında yapılan toplantıda çay sektörünün son durumu, borsanın yürüttüğü projeler görüşüldü. Toplantıda konuşan Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, Çaymer Projesi'nin üretim, paketleme ve laboratuvar çalışmalarının devam ettiğini belirterek "Önümüzdeki yıl 6-7 ton çay işleyen ve böylelikle kendi kendine yetebilen bir merkez olacaktır" diyerek sözlerine şöyle devam etti:"

"Çay sektörünün sorunlarının çözümü konusunda Ankara'da Bakanlarla görüştüm. Sektörün acil olarak çözülmesi gereken konular var. Bunlar çözülmezse 2019 sezonu çay sektörü için zor geçecektir."

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