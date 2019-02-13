Erdemli’de 4 kilo veren kadına spor ayakkabısı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), () – MERSİN’in Erdemli ilçesinde belediye obeziteye karşı mücadele nedeni ile spor salonuna devam ederek, bir ayda 4 kilo veren kadınlarda spor ayakkabısı hediye edecek.

Erdemli Belediyesi geçtiğimiz yıllarda başlattığı kadınları spora teşvik çalışması devam ediyor. Belediye Spor Merkezine devam eden kadınlara bir ayda 4 kilo vermeleri karşılığında spor ayakkabısı hediye edecek. Belediye Spor Merkezine giden kadınların vücut ölçümünü yapan eğitmen Ebrule Türer, bu kapsamda oluşturulan kampanyanın devam ettiğini söyledi.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, sağlıklı kadınların sağlıklı toplumların temelini oluşturduğunu belirterek, "İlçemizin her mahallesine vatandaşlarımız için spor kompleksleri, futbol sahaları oluşturduk. Açtığımız kurslar ile de eğitmenler gözetiminde çalışmalarını sağladık. Bizler biliyoruz ki aile toplumumuzun en önemli mihenk taşı. Bu kurumun düzeni de kadınlarımızın mutluluğundan geçiyor. Bu nedenle belediyemizin açtığı ücretsiz spor merkezinde kadınlarımızı spora teşvik etmek adına bir ayda en çok kilo veren 22 kişiye spor ayakkabısı hediye edeceğiz" dedi.

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