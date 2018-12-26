Erdemli'ye mamografi cihazı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), () - MERSİN'in Erdemli ilçesinde, meme kanseri hizmetlerinin yerinde ve daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne yeni mamografi cihazı tahsis edildi.

Sağlık Bakanlığı, son dijital teknolojik bir memografi cihazını İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne gönderdi. Kurulumu yapılan cihaz, ilçede, meme kanseri hizmetlerinin yerinde ve daha etkin bir şekilde yürütülebilmesini sağlayacak. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Selim Mirza Loğlaroğlu, bakanlık tarafından tahsis edilen cihazınla 40-70 yaş arası kadınlarda meme kanserinin erken teşhisin daha hızlı ve daha kolay olacağını belirerek şöyle konuştu:

"Bakanlığımız tarafından İlçe Müdürlüğümüze gönderilen cihaz tamamen dijital olup, sonuçları ise elektronik ortamda Hacettepe Üniversitesi radyoloji uzmanları tarafından okunmaktadır. Sonuçlar aile hekimleri tarafından vatandaşlara en geç 15 gün içerisinde ulaştırılmaktadır. Kurumumuza başvuran vatandaşlarımızın sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın İlçe Sağlık Müdürlüğümüzde hafta içi her gün saat 09.00-16.00 saatleri arasında çekimler yapılmaktadır. Müdürlüğümüz kanser biriminde görevli ebelerimiz tarafından hafta içi her gün mesai saatleri içerinde 30 yaşından gün almış, 65 yaşından gün almamış kadınlardan Serviks kanseri için HPV numuneleri alınmaktadır. HPV sonuçları aile hekimliği sisteminde 15 gün içerinde görülmektedir. Bunun dışında 50-70 yaş arası erkek ve kadınlara barsak kanseri taraması yapılmaktadır. Yapılan tüm kanser taramaları ücretsizdir."

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