Erdemli Mavi Bayrak peşinde

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), () - MERSİN'in Erdemli ilçesinde Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 2020 yılında üç plajda daha mavi bayrağın dalgalandıracaklarını söyledi.

Erdemli Belediyesi, daha temiz plajlar için Aydın Kuşadası'nda Türkiye Çevre ve Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından düzenlenen Mavi Bayrak eğitim seminerine katıldı. Gerçekleşen eğitime katılan Erdemli Belediyesi, ilçenin tüm plajları için gerekli çalışmaların devam edeceğini bildirdi. Belediyenin, projelerine bir yenisini daha ekleyerek turizmin canlanması ve halkın daha rahat koşullarda yaşaması adına Mavi Bayrak projesine dâhil oldu. Bu kapsamda çevre düzenlemesi için gerekli bitkileri kendi serasında yetiştiren, görüntü kirliliğini engellemek adına özel tasarımlı çöp konteynerleri kullanan belediye, ilçe plajlarında da mavi bayrağı dalgalandırmak adına çalışmalara başladı.

Hali hazırda Ayaş, Kızkalesi, Kumkuyu mahallelerinde 4 mavi bayrağın olduğunu belirten Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 2020 yılında üç plajda daha mavi bayrağın dalgalanacağını söyledi.

Başkan Tollu, Erdemli'nin her noktasında mimari, alt yapı, sosyal yaşam alanları, spor kompleksleri, kültürel alanlar oluşturmak ve daha yeşil daha temiz bir ilçe yaratmak adına çalıştıklarını ifade ederek, doğayı korumaya yönelik projeler ürettiklerini, emanet olarak taşıdıkları ilçenin gelecek nesillere en güzel şartlarda teslim edileceğini sözlerini ekledi.

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