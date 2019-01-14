Erdemli İdman Yurdu’ndan hedef 2'nci lig

MEHMET DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), () - TÜRKİYE Voleybol Kadınlar BAL liginde mücadele eden Erdemli İdman Yurdu'nda hedef 2’nci lige çıkarak ilçenin ilk profesyonel takımı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Kulüp Başkanı Murat Erden, Erdemli Kapalı Spor Salonu'nda Kadın Milli Takım eski hocalarından Murat Barım'ın antrenörlüğünü yaptığı takımın, antrenmanına katılarak oyunculara başarılar diledi. Başkan Erden, takımın 2018-2019 sezonuna çok iyi hazırlandığını belirterek, "Bu yıl takımımızın antrenörlüğünü eski Kadın Milli Takım hocalarımızdan Murat Barım yapacak. Hocamızla bu sezon için el sıkıştık. Şu anda takımımızın morali çok yüksek durumda bulunuyor. Murat Barım gibi tecrübeli bir hocamızın yönetiminde bu yıl 2’nci Lig'e çıkacağız. İlk maçlar 18 Ocak'ta yapılacak olan kura çekimlerinin ardından 19 Ocak'ta Toroslar Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak. Başta sporcularımız olmak üzere bütün takımlara bu sezonda başarılar dilerim" dedi.

Antrenörü Murat Barım ise, Erdemli İdman Yurdu’nda çok yetenekli sporcuların bulunduğunu ifade ederek, "İnşallah bu sezon maçlarımızı kazanacağız ve hedef olan 2. Lig'e çıkacağız" diye konuştu.

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