Erdemli Devlet Hastanesi acil servisi genişliyor

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), () - MERSİN'de Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erman Eker, günde yaklaşık 3 bin hastaya hizmet veren acil serviste genişletme çalışması başlattıklarını, hastanede sıra beklemenin tarihe karışacağını söyledi.

Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Eker, 50'si uzman 62 doktor, 172 hemşire, 90 ebe olmak üzere toplam 775 personeli bulunan 159 yatak kapasiteli hastanede acil genişletme çalışmaları başlattıklarını belirtti. İhtiyaca cevap verebilmek için 14 yatak kapasitesini 50'ye çıkarmak istediklerini dile getiren Eker, "Yeşil, sarı ve kırmızı durumlarda her doktorun ayrı ayrı görev yapacağı acil polikliniğimizde artık sıra bekleme olayı tarih olacak. Sedyede ve oturma alanlarında serum takma olayı bitiyor. Yılbaşında hizmete girecek olan yeni acil polikliniğimiz Erdemli halkına hayırlı olsun" dedi.

Otopark sorununun da yakın zamanda çözüleceğini vurgulayan Eker, "Katlı otopark alanı yapılarak artık hasta ve yakınları rahat edecek. Erdemli Devlet Hastanesi bir Araştırma Hastanesi düzeyine gelecek. Bütün uzman doktorlarımız inşallah tamamlanacak ve halkımıza en iyi sağlık hizmetini sunacağız" diye konuştu.



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