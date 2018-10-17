Erdemli'deki en yaşlı kadın çiftçilere plaket verildi

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), () - MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü etkinlikleri kapsamında ilçedeki en yaşlı 2 kadın çiftçiye plaket verildi.

Öğretmenevindeki etkinliğe Kaymakam Avni Kula, Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, STK temsilcileri ve çiftçiler katıldı. Burada konuşan Kaymakam Kula, "Erdemlili insanlarımız hem çalışkan hem de üretken bir yapıya sahip. Kadınlarımızın taştan ekmeklerini çıkarması ve taşı toprağa çevirerek üretim yapmaları takdire değer şeylerdir. Tarımı iyi olan bir ülke her zaman zengin ve kalkınmış bir ülke olmuştur. Bizim halkımız çalışkandır" dedi.

Oda Başkanı Rasim Şahin ise odaya kayıtlı 16 bin beş yüz çiftçiden bin 650'sinin kadın olduğuna dikkat çekerek, "Kadın çiftçiler hayatın çeşitli alanlarında tarımsal üretim yaparak aile bütçelerine katkı yaptıkları gibi, bazıları doğrudan ailesinin geçimini çiftçilikten sağlıyor. Kadın çiftçilerimiz bizlerin başının tacıdır. Onlar olmazsa bizler yokuz. Onların desteği ve çalışkanlığı ile güç alıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilçedeki 'en yaşlı kadın çiftçi' ünvanını sahip Cennet Can (82) ve Naile Ulak'a (83) plaket takdim edildi.



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