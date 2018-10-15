Erdemli'de uyuşturucu operasyonu

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), ()-MERSİN’in Erdemli ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş büro ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığına yönelik aldığı istihbaratı değerlendirerek biri kadın 3 kişiyi takibe aldı. Takip sonucu Kargıpınarı Mahallesi'nde adresi belirlenen bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 55 gram eroin ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen 3 kişiden S.T. ve M.A uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmaktan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.E. isimli kadın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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