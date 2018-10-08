Erdemli'de satranç turnuvasına büyük ilgi

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), () - MERSİN'in Erdemli ilçesinde ‘Geleceğe Hamle’ projesi kapsamında düzenlenen satranç turnuvası büyük ilgi görürken 350 öğrenci dereceye girmek için mücadele etti.

Gaye Okulları toplantı salonunda düzenlenen turnuvaya Kaymakam Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tolu ve öğrenciler katıldı.

Turnuva öncesi konuşan Kaymakam Kula, öğrencilerin zekasını ve düşünme kabiliyetini arttıran satranç turnuvasının düzenlenmesinin kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, katkı veren herkese teşekkür etti.

Turnuva Koordinatörü Hacı Deniz ise, okul olarak zekâyı geliştiren ve düşünme kabiliyetini arttıran tek oyun satranç turnuvası düzenleyerek öğrencileri davet etiklerini belirterek, "350 öğrencimiz turnuvaya katılmak için başvuru yaptı. Amacımız, öğrencilerimizin satranca olan ilgiyi arttırmak ve bu oyunu bütün öğrencilerimizin öğrenmesini sağlamaktır" dedi.

Turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere ödüller verirken, katılanlara ise katılım madalyası takıldı.

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