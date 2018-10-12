Erdemli'de robotik kodlama atölyesi açıldı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), () – MERSİN’in Erdemli ilçesinde 'KodErdemli Projesi' kapsamında açılan Robotik Kodlama Atölyesi büyük ilgi gördü.

Robotik Kodlama Atölyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Akdeniz Ortaokulu Müdürlüğü ev sahipliğinde açıldı. Açılışa İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut Karaağaç, Şube Müdürleri, Akdeniz Ortaokulu Müdürü Uğur Türkmen, Öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Burada konuşan Müdür Vekili Karaağaç, öğrencilerin yeteneklerini daha kolay ortaya koyabilmeleri için atölyeyi oluşturduklarını belirterek, "Robotik Kodlama Atölyemizde bilgisayar, yazılım, makine ve kontrol birimleri ile beraber, robotik alanında belli koşullara göre çalışabilmesi, mekanizmaların tasarlanması, bunların kontrollerinin gerçekleştirilmesi için elektronik donanımların eklenmesi ve dijital ortamda kontrollerinin sağlanması için birçok mühendislik uygulamaları yapılacaktır. Tamamen yerel kaynaklar kullanılarak, kısıtlı imkânlarla büyük bir özveri ile hazırlanan bu atölyede, öğrenciler 3 boyutlu tasarım, elektronik devre simülasyonları, 3 boyutlu üretim, elektronik, mekatronik, robot uygulamaları ve kodlama yapabilmektedir. Uzman eğitmenlerimiz tarafından atölyemizde verilecek eğitimlerle öğrencilerimiz 21’nci yüzyıl becerilerini öğrenecek ve geleceğin bilim adamları olma yolunda ilerleyeceklerdir. Eğitim idarecileri olarak amacımız; öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya koyabilecekleri fırsatlar oluşturarak onları geleceğe hazırlamaktır" dedi.

Proje Koordinatörü Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Veli Çelik, oluşturulan atölye ile öğrencilerin düşüncelerini daha iyi olanaklarla geliştirerek, robotik kodlamaları öğreterek onları geleceğe hazırlayacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından açılışa katılanlar öğrencilerin hazırladığı projeleri inceledi.

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