Erdemli'de kaybolan Alzheimer hastası Tarsus'ta bulundu

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin),() - MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 4 günden bu yana kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Mehmet Bayram, Tarsus'ta jandarma ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp ihbarı olarak gelen Mehmet Bayram'ın fotoğrafını, iletişim grubunda paylaştı. Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı görevlisi, kayıp Bayram'ın 3 gün kadar önce Yenice'de bulunan Özel Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde gördüğünü bildirdi. Bunun üzerine kadının eşi devriye ekipleri ile bakım merkezine götürüldü. Bayram'ı teşhis eden eşi, çıkış işlemlerini tamamlayıp Bayram'ı evlerine götürdü.



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