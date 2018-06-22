Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), () - MERSİN'in Erdemli ilçesinde Kızılay Kan Bağış Merkezi ile yapılan işbirliği ile belediye personeli ve vatandaşlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kan bağışında bulundu.

Erdemli Belediyesi ile Kızılay Kan Bağış Merkezi işbirliğiyle Erdemli'de kan bağışı kampanyası düzenlendi. Belediye personeli ve vatandaşların katıldığı kampanya da 200 kişi kan bağışında bulundu.

Kan bağışı kampanyası sonrasında Kan Merkez Müdürü Dr. Saltuk Buğra Özcanlı, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'yu ziyaret ederek, kampanya desteğinden dolayı teşekkür etti. Yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi veren Özcanlı, Mersin sınırları içerisinde Anamur'dan Çamlıyayla'ya kadar 8 ekiple birlikte kan bağışı organizasyonları düzenlediklerini belirterek, gerek kamu hastaneleri, gerekse özel hastanelere kan temin ettiklerini söyledi.

Ramazan ayı dolayısıyla stoklarının azaldığını ifade eden Özcanlı, bu tür organizasyonlarla kan bağış kampanyasının desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Başkan Tollu ise, herhangi bir sağlık problemi olmayan herkesin kan vermesi gerektiğini kaydederek, "Kan bağışı da yardımlaşmanın güzel bir örneğidir. Kan bağışı konusunda duyarlı olmak zorundayız. Çalışmaların amacına ulaşmasını, faydalı olmasını diliyoruz. Bu tür etkinliklere olan desteğimiz sürecek" dedi.

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