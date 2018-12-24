Erdemli'de hurdacılar kooperatif kurdu

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), () – MERSİN’in Erdemli ilçesinde, bir süre önce bir araya gelerek geri dönüşümcüler sitesi oluşturmak isteyen 35 hurdacı, Geri Dönüşümcüler Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi'ni kurdu.

Alata Mahallesi’ndeki kooperatif merkezinde yapılan başkanlık seçiminin divan başkanlığını Esnaf Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı İsmet Erdoğan yaptı. Tek liste halinde yapılan seçimde 35 üye oy kullandı. Kullanılan oyun tamamını alan Lütfullah Korkmaz başkanlığında kurulan kooperatifin başkan yardımcısı Emre Çığlı, muhasip üyesi ise Nevzat Yıldız oldu.

Kooperatif Başkanı Korkmaz, amaçlarının geri dönüşümcüler olarak kendilerine ait bir sitesi oluşturmak olduğunu belirterek, "Bu kapsamda ilk olarak belediye ile görüşüp yer tahsisi konusunu çözüme kavuşturacağız. Biz geri dönüşümcüler olarak çevre dostu insanlarız. Bizim birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizin atıklarını toplayarak geri dönüşüme kazandırıyoruz" dedi.

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